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«Land» gewann gegen «Stadt»

  26.03.2026 Rheinfelden, Sport

Beim Lokalderby setzte sich der FC Eiken gegen Rheinfelden durch

Die zweite Mannschaft des FC Eiken musste am vergangenen Samstagabend nach Rheinfelden reisen. Mit Spannung erwartete man das Fricktalderby.

Dieses Derby gegen den FC Rheinfelden ist immer etwas Besonders: Stadt ...

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