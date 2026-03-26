«Land» gewann gegen «Stadt»

Dieses Derby gegen den FC Rheinfelden ist immer etwas Besonders: Stadt ...

Die zweite Mannschaft des FC Eiken musste am vergangenen Samstagabend nach Rheinfelden reisen. Mit Spannung erwartete man das Fricktalderby.

Beim Lokalderby setzte sich der FC Eiken gegen Rheinfelden durch

Beim Lokalderby setzte sich der FC Eiken gegen Rheinfelden durch

Die zweite Mannschaft des FC Eiken musste am vergangenen Samstagabend nach Rheinfelden reisen. Mit Spannung erwartete man das Fricktalderby.

Dieses Derby gegen den FC Rheinfelden ist immer etwas Besonders: Stadt gegen Land. Die grosse Überraschung: Der FC Eiken gewann souverän mit 5:0. Die Tore erzielten Rinor Mujotaj, Hugo Mangnus und Jérémie Würsch.

In dieser Rückrundensaison 2025/2026 spielt die zweite Mannschaft des FC Eiken wiederum um den Aufstieg in die 4. Liga. Somit ist jeder Punktgewinn wichtig. Bereits am Sonntag, 29. März, findet ab 17 Uhr auf den Gemeindesportanlagen Netzi das Meisterschaftsspiel gegen die Vereinigten Sportfreunde statt. Trainer Fabijan Bilic und sein Team freuen sich auf zahlreiche Unterstützung.

Alles Wissenswerte ist auf der Internetseite unter www.fceiken.ch aufgeführt. (mgt)