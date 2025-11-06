Lakritz zum Znacht

Die Wortakrobaten sind wieder da: Poetry Slam morgen in Möhlin

Manchmal geht es um Käse. Dann wieder um Politik. Oder gleich um beides und eigentlich immer kommt es sowieso anders als man denkt. Es ist wieder Zeit für den Wettbewerb um den besten Vortrag: am 6. Chäller-Slam.

Ronny Wittenwiler

Als Bibliothek und Jugendarbeit Möhlin das Projekt ein erstes Mal wagten, gab es noch Fragezeichen. Poetry was?

Doch wenn morgen Freitag im Steinli-Chäller auf der kleinen Bühne bereits zum sechsten Mal das Licht angeht, ist dem Publikum ein solches längst schon aufgegangen: Die Anfänge aus den USA, im Chicago der Achtziger, ist Poetry Slam ein Wettbewerb der Dichterkunst. Wie die Akteure ihre gesprochenen Gedanken auf die Reise schicken – nicht selten maximal festgehalten auf einem Fresszettel vom letzten Einkauf – ist genau das Richtige für gespitzte Ohren. Die Künstler leben dabei vom Applaus, der Gunst des Publikums und wem das am besten gelingt, dem winkt traditionellerweise eine Flasche Whisky. Das kann ja heiter werden. A ber manchmal, auch das ist Poetry Slam, kann der Vortrag bisweilen ernsthaftere Wege gehen. Nadja Soder von der Bibliothek Möhlin sagte es einmal so: «Poetry Slam liefert auch tiefgründige Texte, die zum Denken anregen.» Kurzum: Diese Kunstform ist Vieles, nur nicht langweilig.

Das Programm in Möhlin

Am sechsten Möhliner Chäller-Slam von morgen Freitag führt einer durch den Abend, der den Bogen längst raushat: Dominik Muheim, Humorist und selbst fünffacher Schweizermeister im Poetry Slam, dazu Gewinner des «Salzburger Stiers» 2024. Die vier Wortkünstler, die schliesslich gegeneinander antreten, sind Annika Biedermann, Moët Liechti, Pierre Lippuner und Olga Lakritz. Lakritz zum Freitagabend? Das ist das Schöne am Poetry Slam: Man wartet gespannt darauf, was man im nächsten Moment serviert bekommt.

«Auch unsere Jungen sind wortgewandt, deshalb passt dieses Engagement», sagt Severin Schürch von der Jugendarbeit; deshalb freue er sich jedes Mal, gemeinsam mit der Bibliothek den Anlass zu organisieren. Morgen Freitag sind alle willkommen, wenn auf der kleinen Bühne wieder das Licht angeht. Für Jung und Alt gibt’s Lakritz und noch viel mehr.

6. Chäller-Slam: Freitag, 7. November, 20 Uhr, Steinli-Chäller, Möhlin. Türöffnung 19.30 Uhr. Vorverkauf Bibliothek Möhlin.

bibliothek@moehlin.ch