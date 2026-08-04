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Laienkulturwoche

  04.08.2026 Aargau

Vom 14. bis 20. September steht der Kanton Aargau ganz im Zeichen seiner vielfältigen Laienkultur. Die Koordinationsstelle Aargauer Laienkultur lädt die Bevölkerung ein, das regionale Kulturleben vor der eigenen Haustür neu zu entdecken. Ziel der Aktionswoche ist es, ...

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