Lässiges, direkt aus Möhlin

Einst soll es bei den Proben für den Song Lärmbeschwerden gegeben haben. Heute wird er im Radio gespielt und geliebt. Die Kulturkommission Möhlin (4313 Kultur) breitete den Teppich aus und «Laessig» lieferte.

Am vergangenen Samstagabend – im Anschluss an das Kinder- und Jugendfest – rockte «Laessig» das Festzelt auf der Allmend. Auf Einladung der Kulturkommission Möhlin gab die sechsköpfige Band ein Heimspiel in Möhlin, haben doch die Brüder Marco und Patrick Lässig ihre Wurzeln im Dorf. Mit ihrem satten Sound, einem ganz eigenen Stil mit melodiösem Rock von hart bis country-soulig, sorgte die Band für vibrierende Stimmung im Festzelt.

Von wegen Saulärm

Marco Lässig gab spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte so mancher Songs. So erinnerte sich der Band-Leader an die Aufnahmen zu «Waiting for July» im Bata-Park: Beim Proben kamen laute Beschwerden, was denn dies für ein «Saulärm» sei. Heute ist dieser Song fester Teil des Repertoires am Radio – natürlich gab ihn die Band im Festzelt auch live zum Besten. Inspiriert vom letzten Bond-Film ist «Resurrection Time», ein gefühliger Song mit passendem Video dazu auf dem Bühnenscreen. Ruhiger ging es mit «Pearly Beach» an einen Strand in Südafrika, ein wahrer Kraftort.

Ausblicke auf das eben fertiggestellte Album bot die Band mit «Falling Star» und dem ebenfalls neuen Song «You can’t stop me now». Spätestens ab hier gab es im Publikum kein Halten mehr: Alle im Zelt sangen kräftig mit, klatschten und tanzten auch. Nicht nur die Bierbecher vibrierten vom kräftigen Sound. Ihre Herkunft würdigte die Band dann passend mit dem Country-Song «where the heart beats» – das Herz von Lässig schlägt eben in Möhlin. Das Publikum forderte Zugabe um Zugabe, bevor mit «Moment in Time» das Konzert endete. (mgt)

