Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

LA DOLCE VITA VON JOYFULVOICES IN FRICK

  24.10.2025 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Unvergessliche italienische Lieder wie «Azzurro», «Volare» und «Felicità» weckten am vergangenen Freitag in der St. Margarethenkirche und am Samstag in der reformierten Kirche Frick Erinnerungen an Sonne, Sommer und Meer. «La dolce vita» heisst das ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote