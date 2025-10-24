LA DOLCE VITA VON JOYFULVOICES IN FRICK

Unvergessliche italienische Lieder wie «Azzurro», «Volare» und «Felicità» weckten am vergangenen Freitag in der St. Margarethenkirche und am Samstag in der reformierten Kirche Frick Erinnerungen an Sonne, Sommer und Meer. «La dolce vita» heisst das ...

Unvergessliche italienische Lieder wie «Azzurro», «Volare» und «Felicità» weckten am vergangenen Freitag in der St. Margarethenkirche und am Samstag in der reformierten Kirche Frick Erinnerungen an Sonne, Sommer und Meer. «La dolce vita» heisst das diesjährige Konzertprogramm des Chores Joyfulvoices der evangelischreformierten Kirchen Frick und Binningen-Bottmingen unter der Leitung von Dieter Wagner, mitreissend begleitet von der CubaLibre Band. Zur Einstimmung auf die Konzerte reiste der Chor durch Apulien und durfte als Gast den ökumenischen Kirchenchor Bari bei einem gemeinsamen Konzert miterleben. (mgt)