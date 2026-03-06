«L’ Anima del Violino»

Das Rheinfelder Barockorchester Capriccio tritt am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr, in der reformierten Kirche in Rheinfelden zusammen mit der Geigerin Leila Schayeg auf.

Capriccio Barockorchester spielt in Rheinfelden

Das Rheinfelder Barockorchester Capriccio tritt am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr, in der reformierten Kirche in Rheinfelden zusammen mit der Geigerin Leila Schayeg auf.

«Welch eine Bogenführung! Welch ein Feuer! Welch ein Tempo!» – seinem Übernamen «terremoto» zufolge muss das mitreissende Violinspiel von Pietro Locatelli seine Zeitgenossen an die Naturgewalt eines Erdbebens erinnert haben. Ebenso bewegt wie sein Musizierstil war Locatellis musikalischer Werdegang – von der Lehrzeit in Rom über die Wanderjahre in Italien und Deutschland bis zum frühzeitigen Rückzug nach Amsterdam. Sein unablässiges Streben, die Seele der Violine zu ergründen, bleibt bis heute eine Quelle der Inspiration. Das Capriccio Barockorchester spielt dieses mitreissende Konzert unter der Leitung der international renommierten und preisgekrönten Barockgeigerin Leila Schayegh. (mgt)

Programm:

Arcangelo Corelli, Concerto grosso D-Dur, op. 6 Nr. 4, Pietro Locatelli, Concerto grosso e-Moll, op.1 Nr. 4, Giuseppe Valentini, Concerto a-Moll «a quattro violini», op. 7 Nr. 11, Johann Gottlieb Graun, Ouverture D-Dur, GraunWV A:XI:7, Pietro Locatelli, Concerto grosso Es-Dur «Il Pianto d’Arianna», op. 7 Nr. 6



Tickets: www.capriccio-barock.ch,

Tourismus Rheinfelden, Marktgasse 16 oder

Telefon 061 813 34 13.