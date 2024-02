Kyburz orientiert sich neu

Orientierungslauf-Weltmeister Matthias Kyburz schnürt seine Laufschuhe neu für den Marathon. Ziel ist die Olympia-Limite mit einer Zeit von 02:08:10. Unterstützung erhält er von Viktor Röthlin.

Unter anderem als achtfacher Weltmeister und sechsfacher Gesamtweltcupsieger hat der bald 34-jährige Möhliner Matthias Kyburz fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Bei vereinzelten Abstechern in die Laufszene konnte Kyburz zudem sein läuferisches Potenzial unter Beweis stellen. So zum Beispiel im vergangenen Dezember, als er beim Zürcher Silvesterlauf den 4. Rang belegte oder im Jahr 2020, als er den 50 Kilometer-Laufbandweltrekord unterbot (die NFZ berichtete).

«Nach der Heim-WM 2023 war für mich klar, dass ich eine neue Herausforderung brauche», sagt Matthias Kyburz. «Schon lange hat mich die Frage beschäftigt, wie schnell ich über die Marathondistanz sein könnte. Jetzt gebe ich mir die Chance, das herauszufinden. Das Training auf die Olympia-Limite auszurichten, ist natürlich sehr ambitioniert, aber genau das spornt mich an – und zu verlieren habe ich nichts. Zudem habe ich von zuhause aus perfekte Trainingsbedingungen, was mir als frischgebackenem Vater zusätzlich entgegenkommt.»

Er will den Paris Marathon laufen

Für die Trainingsplanung holt sich Kyburz Unterstützung von Viktor Röthlin, dem Marathon-Europameister von 2010. Röthlin dazu: «Dies ist sowohl für Matthias als Marathon-Debütant als auch für mich als sein Coach eine Premiere. Bis anhin trainierte ich nämlich vorwiegend Hobbymarathonläufer. Matthias bringt bereits sehr gute Voraussetzungen und Trainingsleistungen mit. Unser Ziel ist es nun, mit Hilfe meines Systems, dieses Potenzial auf die 42,195 Kilometer zu übertragen und in jeder Phase des Marathons zur Geltung zu bringen.» Das Marathon-Debüt von Matthias Kyburz ist auf den Paris Marathon vom 7. April angesetzt. (mgt/nfz)

Viktor Röthlin ist Mitbegründer der Trainingsplan-Plattform «running.COACH». Geschäftsführer ist Stefan Lombriser. Er sagt: «Mit running.COACH haben wir bereits über 100 000 Läuferinnen und Läufer auf ihre Marathonziele vorbereitet, doch einen Athleten von Matthias’ Kaliber zu coachen, ist etwas ganz Besonderes. Wir brennen darauf zu sehen, wie die Synergie aus unseren hochentwickelten Algorithmen und Viktors präzisem Feinschliff Matthias auf seinem Weg unterstützen wird.»