Kyburz feiert OL-Comeback mit Ausrufezeichen!

Im ersten Weltcup der OL-Saison 2025 in Idre Fjäll (Schweden) gelang dem Möhliner Matthias Kyburz eine famose Rückkehr nach seiner Marathon-Kampagne. Er läuft über die Langdistanz hinter Kasper Harlem Fosser (NOR) auf den zweiten Platz. In der Entscheidung am Donnerstag war Kyburz teilweise mit dem Langdistanz-Spezialisten Fosser unterwegs, konnte am Ende aber dessen hohen Speed nicht mehr folgen und verlor rund vier Minuten. Kyburz kehrte erst diesen Frühling in den OL zurück.

Nach einem Ruhetag steht am Samstag eine Mitteldistanz und am Sonntag eine Staffel an. Die Weltcupläufe in Idre Fjäll dienen auch als Standortbestimmung im Hinblick auf die WM 2025, anfangs Juli in Kuopio (Finnland). Die Selektion des Schweizer WM-Kaders wird am Dienstag, 24. Juni, bekanntgeben. Matthias Kyburz ist achtfacher OL-Weltmeister – und nach seinem Abstecher mittlerweile zweitschnellster Schweizer Marathonläufer der Geschichte. (mgt/rw)