Kyburz erhält Special Award

Es handelt sich um eine Auszeichnung bei der die IG Sport Aargau und Sportpress AG/ SO in Kooperation mit der Sektion Sport des Kantons Aargau Vertreterinnen und Vertreter aus dem Leistungssport für ihre Verdienste ehren. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr der Aargauer Orientierungsläufer Matthias Kyburz, der seine OL-Karriere letztes Jahr beendet hat zu Gunsten einer zweiten Laufbahn als Marathonläufer. Kyburz hat in den letzten fast fünfzehn Jahren den OL-Sport in der Schweiz geprägt wie kein anderer. Er gewann 17 WM-Medaillen (acht Mal Gold), 13 EM-Medaillen (neun Mal Gold) und acht World Games Medaillen (fünf Mal Gold). Zudem sicherte er sich sechs Mal den Gesamtweltcup, feierte 25 Weltcupsiege und 23 Einzel-Schweizer-Meistertitel. Der Preis wurde ihm von seinem Bruder Andreas, ebenfalls viele Jahre an der OL-Weltspitze, mit einer persönlichen Laudatio überreicht. Noe Seifert wurde als Aargauer Sportler des Jahres 2025 ausgezeichnet. Er setzte sich vor Elena Quirici (Karate) und Robin Gemperle (Ultra Cycling) durch. Ebenfalls nominiert waren Michelle Heimberg (Wasserspringen), Nora Meister (Para-Schwimmen) und die Hottwilerin Ilaria Olgiati (Para-Badminton). (mgt)