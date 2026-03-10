Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kyburz erhält Special Award

  10.03.2026 Nordwestschweiz, Sport
Matthias Kyburz wurde geehrt. Foto: Archiv NZF
Matthias Kyburz wurde geehrt. Foto: Archiv NZF

Im Rahmen der Gala zur Wahl der «Aargauer Sportler des Jahres» wurde auch der Preis «Special Award Leistungssport» vergeben. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr der Aargauer Orientierungsläufer Matthias Kyburz.

Es handelt sich um eine Auszeichnung bei der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote