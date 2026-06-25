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KVA macht aus Abfall immer mehr Energie

  25.06.2026 Fricktal

Wenn man den Abfall, der 2025 in die KVA Buchs geliefert wurde, auf Kehrichtwagen verteilt, wäre der Konvoi 144 Kilometer lang. Damit veranschaulichte Verbandspräsident Christoph Wasser an der Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands GEKAL die letztjährige Anliefermenge. Diese ...

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