Kurzweilig und stimmungsvoll

Lange Nacht der Kirchen in Stein

Was für ein Start in die Lange Nacht der Kirchen in Stein. Im voll besetzten Pfarreisaal der röm.- kath. Kirche führten die Kinder des Kinder- und Jugendchores Eiken-Stein das Musical «Toms Traum» auf. Dabei begeisterten sie das Publikum mit ihrem Gesang und ihrem Schauspiel, begleitet durch einen Pianisten. Auch das anschliessende Hot-Dog-Essen in der reformierten Kirche kam gut an. Eine lange Schlange bildete sich vor dem Buffet. Um halb acht Uhr ging es dann weiter: Eine Filmvorführung für die Kinder in der reformierten Kirche – und die Bibellesung in Basler Dialekt in der katholischen Kirche. Jürg Meier von neuapostolische Kirche Region Basel und Autor der 2024 erschienen «Bebbi-Biible», las aus dem neuen Testament.

Jazzig und stimmungsvoll

Ungewohnt jazzig startete das Programm um 21 Uhr mit dem jungen Zürcher Jazzmusiker Eddy Delaluz in die nächste Stunde. Der blinde Pianist mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik begeisterte das Publikum mit Jazzstandards und Eigenkompositionen. Danach sorgte das Abendlob mit Gebeten, Lesungen und dem Gesangsensemble «Voix Célestes» unter der Leitung von Simone Küpfer für einen ebenso stimmungsvollen Abschluss. Der in Kerzenlicht und farbigem Licht gehüllte Kirchenraum trug zur besonderen Atmosphäre ebenfalls bei. (mgt)