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Kurt J. Rosenthaler ist seit 40 Jahren Stadtführer

  04.06.2026 Rheinfelden
Unermüdlich: Kurt J. Rosenthaler hat schon Tausende von Leuten durch Rheinfelden geführt. Foto: zVg
Unermüdlich: Kurt J. Rosenthaler hat schon Tausende von Leuten durch Rheinfelden geführt. Foto: zVg

Ein solches Jubiläum gibt es nicht alle Tage: Kurt J. Rosenthaler ist seit 40 Jahren Stadtführer in Rheinfelden, im vergangenen Jahr hat er diese runde Zahl erreicht.

Nach Berechnungen von Franco Mazzi, dem scheidenden Präsidenten von Tourismus Rheinfelden, hat er in dieser Zeit rund 30 000 Besucherinnen und Besucher durch das Zähringerstädtchen geführt und sie jeweils mit packenden Geschichten unterhalten. Mazzi bedankte sich an der Versammlung des Tourismus-Vereins für diesen Einsatz: «Mögest du uns noch lange aktiv erhalten bleiben.» (vzu)

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