Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kuratorium für Umiken

  05.05.2026 Aargau

Da die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Umiken nach einem umzugsbedingten Rücktritt nicht mehr die nötige Mindestanzahl ehrenamtlicher Mitglieder aufwies, hat der Kirchenrat die Einrichtung eines Kuratoriums beschlossen und den Pfarrer, Organisationsberater und Coach Markus ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote