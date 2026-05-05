Kuratorium für Umiken

Da die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Umiken nach einem umzugsbedingten Rücktritt nicht mehr die nötige Mindestanzahl ehrenamtlicher Mitglieder aufwies, hat der Kirchenrat die Einrichtung eines Kuratoriums beschlossen und den Pfarrer, Organisationsberater und Coach Markus Fricker, als Kurator gewählt. Die Amtsgeschäfte werden ihm am 4. Mai übergeben. Nötig wurde dies, weil das Kirchenpflegepräsidium schon länger vakant war und der amtierende Vizepräsident aufgrund seines Wohnortswechsels und Wegzugs aus der Kirchgemeinde Umiken sein Amt per Mitte März niederlegen musste. Kurator Markus Fricker ist Theologe, war 15 Jahre lang als Pfarrer tätig und berät seit 2003 als selbständiger Coach Organisationen, öffentliche Verwaltungen und Kirchgemeinden. Die Hauptaufgabe des Kurators ist es, neue ehrenamtliche Kirchenpflegemitglieder zu suchen und wieder eine vollständige Kirchenpflege für die Kirchgemeinde zur Wahl vorzuschlagen. Zudem wird er die Wahl für die Neubesetzung der Pfarrstelle vorbereiten. (mgt/nfz)