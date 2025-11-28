Kunz in Schupfart

Vom 25. – 27. September 2026 findet zum 42. Mal das legendäre Schupfart Festival statt. Die ersten Acts stehen bereits fest. Der Samstag verspricht wieder ein musikalisches Highlight zu werden. Das OK konnte Kunz verpflichten. Marco Kunz, bekannt unter dem Künstlernamen Kunz, ist ...

Vom 25. – 27. September 2026 findet zum 42. Mal das legendäre Schupfart Festival statt. Die ersten Acts stehen bereits fest. Der Samstag verspricht wieder ein musikalisches Highlight zu werden. Das OK konnte Kunz verpflichten. Marco Kunz, bekannt unter dem Künstlernamen Kunz, ist ein Schweizer Mundartmusiker aus dem Kanton Luzern. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus energiegeladenem Mundart-Pop, eingängigen Melodien und echter Leidenschaft wird er den Samstagabend zu einem besonderen Erlebnis machen. Am Sonntag heisst es Party pur und beste Stimmung mit den Seerugge Feger, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Die Draufgänger und den Jungen Zillertalern. (mgt/nfz)