Kunstschmuggel durch Zoll aufgedeckt

Ein Ermittlungsverfahren des Hauptzollamts Lörrach gegen einen 25-jährigen Schweizer Kunstschmuggler, welcher 28 Kunstwerke im Wert von fast einer Million Euro in einem Kleintransporter über den Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn nach Deutschland einschmuggeln wollte, endete mit einem Strafbefehl des Amtsgerichts Lörrach. Für den illegalen Schmuggel, womit der Täter Zoll und Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 66 726 Euro einsparen wollte, muss er nun eine Geldstrafe von insgesamt 15 000 Euro sowie die Kosten des Verfahrens bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig, wie es in einer Medienmitteilung heisst. (nfz/mgt)