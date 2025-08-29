Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kunstrasenfelder für Rheinfelden?

  29.08.2025 Rheinfelden, Sport
Sollen bei den Sportanlagen Schiffacker Rasenfelder durch Kunstrasen ersetzt werden? Archivfoto: Markus Raub/zVg
Sollen bei den Sportanlagen Schiffacker Rasenfelder durch Kunstrasen ersetzt werden? Archivfoto: Markus Raub/zVg

Die Stadt Rheinfelden prüft derzeit, ob im Schiffacker einzelne Naturrasenfelder durch Kunstrasen ersetzt werden sollen. Längerfristig ist auch ein zusätzliches Fussballfeld ein Thema.

Valentin Zumsteg

Fussball ist populär, nicht nur bei Buben, sondern auch ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote