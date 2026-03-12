Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kunstrasen und Spielplatz für den Schiffacker

  12.03.2026 Rheinfelden
Die Stadt hat Pläne für die Sport- und Freizeitanlagen Schiffacker. Foto: zVg
Die Stadt hat Pläne für die Sport- und Freizeitanlagen Schiffacker. Foto: zVg

In den kommenden Jahren sollen die Sport- und Freizeitanlagen im Rheinfelder Schiffacker erweitert und erneuert werden. Die Gemeindeversammlung entscheidet frühestens im Dezember über einen entsprechenden Kredit.

Valentin Zumsteg

Die Rheinfelder Fussballerinnen und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote