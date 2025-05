Kunsthandwerker-Markt auf Schloss Beuggen feierlich eröffnet

Zum 29. Mal findet dieses Wochenende der grosse Kunsthandwerker-Markt auf dem weitläufigen Schlossgelände direkt am Rhein statt. Der feierlichen Eröffnung am Donnerstag beigewohnt haben der Oberbürgermeister von Badisch Rheinfelden, Klaus Eberhardt, und Ortsvorsteherin von Karsau, Sibylle Jung. Begleitet von einem Alphorn-Ensemble aus dem Gastland Schweiz kündeten der Veranstalter Jürgen Blank und die Schlosseigentümer Franziska Tanner und Alexander Schwabe ein "Festival der Sinne“ an, welches die Besucher nun über vier Tage begeistern wird.

Nebst über 100 Ausstellern und Verkäufern, die das Kunsthandwerk über eine riesige Bandbreite vertreten, beleben Attraktionen wie eine Kreativwerkstatt für Kinder, Livevorführungen von Handwerkstechniken sowie ein Repertoire von Musik und Poesie die Veranstaltung. Am Sonntag, 4. Mai, 12 Uhr, spielen die Classic Jazzer "The Sugar Foot Stompers“ auf.

Seit 29 Jahren findet der Kunsthandwerkermarkt in den gross angelegten Parks und Höfen von Schloss Beuggen statt. Dieses historisch einmalige Ensemble stellt eine prächtige Kulisse für die Künstler und Kunsthandwerker dar.



Der Markt findet statt vom 1. bis 4. Mai 2025

Öffnungszeiten

FR/SA 2./3.5.2025 10.00-19.00 Uhr

SO 4.5.2025 11.00-18.00 Uhr