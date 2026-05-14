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«Kunst war von Anfang an mein Berufsziel»

  14.05.2026 Persönlich
Der Künstler Beat Glünkin setzt sich für das Magdener Dorfmuseum Magidunum ein. Foto: Boris Burkhardt
Der Künstler Beat Glünkin setzt sich für das Magdener Dorfmuseum Magidunum ein. Foto: Boris Burkhardt

Beat Glünkin hat als Lehrer sein Leben der Kunst gewidmet. Seit seiner Pensionierung schafft der Magdener selbst vielfältige Kunst. Ausserdem organisiert er Ausstellungen im Dorfmuseum Magidunum und Weihnachtsmärkte in Riehen.

Boris Burkhardt

An der Kunst fasziniert ...

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