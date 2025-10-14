Kunst von Agnes Barmettler

Vom 19. Oktober bis 2. November findet im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil die Kunstausstellung von Agnes Barmettler statt. Existenzielle Befindlichkeiten des Menschseins stehen im Zentrum ihrer figurativ-expressiven Gemälde und Zeichnungen. Die Erforschung des Urzeichens Labyrinth und ...

Vom 19. Oktober bis 2. November findet im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil die Kunstausstellung von Agnes Barmettler statt. Existenzielle Befindlichkeiten des Menschseins stehen im Zentrum ihrer figurativ-expressiven Gemälde und Zeichnungen. Die Erforschung des Urzeichens Labyrinth und weiterer Symbole hat sie nach Arizona zu den Hopi geführt. Seit den 1990er-Jahren gestaltet sie Labyrinthe als Orte der Reflexion im öffentlichen Raum. Sie lebt und arbeitet in Wölflinswil. Mit der Kunstausstellung führt der Verein Dorf Plus die lange Reihe von Ausstellungen mit regionalen Künstlern weiter. (mgt)

Die Vernissage findet am Samstag, 18. Oktober 2025, 16.00 Uhr, statt.