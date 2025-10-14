Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kunst von Agnes Barmettler

  14.10.2025 Wölflinswil

Vom 19. Oktober bis 2. November findet im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil die Kunstausstellung von Agnes Barmettler statt. Existenzielle Befindlichkeiten des Menschseins stehen im Zentrum ihrer figurativ-expressiven Gemälde und Zeichnungen. Die Erforschung des Urzeichens Labyrinth und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote