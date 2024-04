Führung mit der Künstlerin Dora Freiermuth

LAUFENBURG. Im Rahmen der Ausstellung «Schimelrych bis Chrottehalde – Kunst und Natur in Laufenburg» im und um das Rehmann Museum in Laufenburg findet am Samstag, 4. Mai, von 14 bis 16 Uhr ein Atelierbesuch und ...