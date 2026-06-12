Am Wochenende (12.–14. Juni) zeigen Silvia Seifert Skulpturen und Bilder, Jlenia Acquaviva Glaskunst, Margrit Imper Bilder und Toni Merz Eisenskulpturen im Kunstkeller, im Garten oder der Kunstscheune an der Dorfstrasse in Effingen. Eine Einladung, um Kunst und Garten zu entdecken und ...