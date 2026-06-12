Kunst und Garten12.06.2026 Fricktal
Am Wochenende (12.–14. Juni) zeigen Silvia Seifert Skulpturen und Bilder, Jlenia Acquaviva Glaskunst, Margrit Imper Bilder und Toni Merz Eisenskulpturen im Kunstkeller, im Garten oder der Kunstscheune an der Dorfstrasse in Effingen. Eine Einladung, um Kunst und Garten zu entdecken und ...
Am Wochenende (12.–14. Juni) zeigen Silvia Seifert Skulpturen und Bilder, Jlenia Acquaviva Glaskunst, Margrit Imper Bilder und Toni Merz Eisenskulpturen im Kunstkeller, im Garten oder der Kunstscheune an der Dorfstrasse in Effingen. Eine Einladung, um Kunst und Garten zu entdecken und geniessen. (mgt)
Öffnungszeiten: Freitag, 15–19 Uhr, Samstag und Sonntag, 14–18 Uhr. Dorfstrasse, Effingen.