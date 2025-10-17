Kunst sammeln – ein Gespräch

Am Sonntag, 2. November, um 15 Uhr, lädt das Rehmann-Museum in Laufenburg zu einem exklusiven Gespräch in die aktuelle Ausstellung «Disobedient Constellations» ein. Nina Wakeford und Michael Hiltbrunner werden im Gespräch mit den Sammlerinnen und Sammlern erläutern, ...

Am Sonntag, 2. November, um 15 Uhr, lädt das Rehmann-Museum in Laufenburg zu einem exklusiven Gespräch in die aktuelle Ausstellung «Disobedient Constellations» ein. Nina Wakeford und Michael Hiltbrunner werden im Gespräch mit den Sammlerinnen und Sammlern erläutern, wie es zur Auswahl der Werke kam und warum sie Teil dieser besonderen Schau sind. Gemeinsam wird erkundet, welche neuen Bezüge die Kunstwerke innerhalb der Ausstellung knüpfen, inwiefern sie sich als «ungehorsam»/«disobedient» erweisen und wie diese Aspekte im Kontext queerer und feministischer Perspektiven verstanden werden können.

Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Geschichten hinter den Werken und die Visionen der Sammlerinnen und Sammler kennenzulernen. Im Anschluss an das Gespräch sind die Anwesenden herzlich zu einer Degustation mit der Schoggiwerkstatt Laufenburg eingeladen. (mgt)