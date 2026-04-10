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Kunst in 2- und 3-D

  10.04.2026 Frick
Ein Bild von Beat Glünkin. Foto: zVg
Ein Bild von Beat Glünkin. Foto: zVg

Beat Glünkin und Franz Böller zeigen Bilder und Objekte

Die beiden Künstler Beat Glünkin und Franz Böller stellen seit gestern, 9. April, bis Donnerstag, 23. April, ihre Werke in der Galerie Artune in Frick aus. Im Folgenden beschreiben sie ihre Kunst.

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