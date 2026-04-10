Kunst in 2- und 3-D

Die beiden Künstler Beat Glünkin und Franz Böller stellen seit gestern, 9. April, bis Donnerstag, 23. April, ihre Werke in der Galerie Artune in Frick aus. Im Folgenden beschreiben sie ihre Kunst.

Beat Glünkin und Franz Böller zeigen Bilder und Objekte

Die beiden Künstler Beat Glünkin und Franz Böller stellen seit gestern, 9. April, bis Donnerstag, 23. April, ihre Werke in der Galerie Artune in Frick aus. Im Folgenden beschreiben sie ihre Kunst.

«Mein Name ist Beat Glünkin, und ich wohne in Magden in der Nordwestschweiz. Es ist mir eine Freude, mit Farben, Formen und Materialien ‹zu spielen›. Meine Bilder erzählen Geschichten und vermitteln Botschaften. Die gestalterische Welt und die Fantasie sind grenzenlos frei. Mein Atelier habe ich am Wohnort, und ich gestalte Bilder, Objekte, Skulpturen und verschiedene druckgrafische Arbeiten. Meine Ausbildung als Lehrperson für Bildnerisches Gestalten für das höhere Lehramt habe ich an der Kunsthochschule in Zürich absolviert. Nach jahrelanger Unterrichtstätigkeit mit Jugendlichen bin ich seit der Pensionierung nun freischaffend tätig.»

Beat Glünkins Gedanken zu Kunst und Gestaltung

«Kunst und Gestaltung ist ein Fenster zur Seele des Menschen, ein Medium, das uns in die tiefsten Winkel unserer Emotionen führt. Sie berührt uns, indem sie universelle Erfahrungen und Gefühle in Farben, Formen und Klängen einfängt. Die Überraschung, die Kunst hervorruft, ist oft unvorhersehbar. Ein unerwarteter Blickwinkel oder eine gewagte Komposition kann uns zum Staunen bringen und uns dazu anregen, die Welt mit neuen Augen zu sehen.

Diese Momente des Erstaunens sind wie kleine Lichtblitze, die uns aus dem Alltag herausreissen und uns die Schönheit im Unbekannten zeigen.» Mehr unter: www.artbybeatgluenkin.ch/ Franz Böller beschreibt sein künstlerisches Schaffen wie folgt:

Aquarelle / Zeichnungen

«Meine Freude und Begabungen am Zeichnen und Malen entdeckte ich während meiner Bauzeichnerlehre von 1973 bis 1977. Mit Besuch von mehreren einwöchigen Malkursen rund ums Mittelmeer erweiterte ich meine zeichnerischen Fähigkeiten. Bin ich im Süden, ist für mich das Malen immer ein besonderes Erlebnis. Ich geniesse die Stimmung um mich herum, die Gerüche, die Geräusche, die Sonne, die Menschen oder ganz einfach die Stille.»

Holzskulpturen

«Beim aargauischen Holzerwettkampf 2003 in Wölflinswil begeisterte ich mich für das dreidimensionale Gestalten mit Holz. Mit der Kettensäge fertige ich Skulpturen oder Möbelstücke aus verschiedenen Holzarten an. Dabei geniesse ich das Arbeiten im Wald, und es überrascht mich manchmal selber, wenn ein völlig neues Werk gut gelingt. Faszinierend finde ich die Maserungen und Farben der natürlichen Holzstücke. Bei feinen und glatten Figuren gebe ich mit dem Meisel oder mit der Flex den letzten Schliff.»

Die Vernissage

Die Vernissage fand gestern Donnerstag statt. Eine Führung gibt es am nächsten Donnerstag, 16. April, von 18 bis 20 Uhr; die Finissage findet am Donnerstag, 23. April, 18 bis 20 Uhr statt; Ort: Galerie artune, architecture & art, Panoramaweg 29, Frick. (mgt)