Der Baselbieter Maler Fritz Pümpin (1901-1972) hat als Soldat während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Bilder geschaffen, die historische Momente festhalten. Einige Sujets stammen aus dem Fricktal. Frédéric Stalder, der ehemalige Kommandant der Füsilierkompanie I und ...

Der Baselbieter Maler Fritz Pümpin (1901-1972) hat als Soldat während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Bilder geschaffen, die historische Momente festhalten. Einige Sujets stammen aus dem Fricktal. Frédéric Stalder, der ehemalige Kommandant der Füsilierkompanie I und II/52 im Baselbieter Infanterieregiment 21, hat sich auf die Spuren des Baselbieter Malers begeben (die NFZ berichtete). In seinem Buch präsentiert er Arbeiten dieses Chronisten und Militärmalers. (nfz)

Das Buch «Kunst im Schatten des Krieges – Fritz Pümpin, Chronist und Militärmaler» von Frédéric Stalder kann unter info@herzogmedien.ch bestellt werden.