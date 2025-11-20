Immobilien
Kunst im Schatten des Krieges

  20.11.2025 Nordwestschweiz

Der Baselbieter Maler Fritz Pümpin (1901-1972) hat als Soldat während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Bilder geschaffen, die historische Momente festhalten. Einige Sujets stammen aus dem Fricktal. Frédéric Stalder, der ehemalige Kommandant der Füsilierkompanie I und ...

