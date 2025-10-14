Kunst als Entdeckungsreise

Seit dem 12. Oktober bis zum 31. März 2026 können Besucherinnen und Besucher im Beck Maier in Laufenburg die faszinierenden Werke der Künstlerin Sandra Di Dio erleben. Die Ausstellung lädt zu einer Entdeckungsreise ein, bei der ...

Sandra Di Dio stellt in Laufenburg aus

Seit dem 12. Oktober bis zum 31. März 2026 können Besucherinnen und Besucher im Beck Maier in Laufenburg die faszinierenden Werke der Künstlerin Sandra Di Dio erleben. Die Ausstellung lädt zu einer Entdeckungsreise ein, bei der die Fantasie angeregt und der Blick auf das Unscheinbare geschärft wird.

Bilder zu betrachten, die sich nicht bewegen und die im Stillstand zu einem Erlebnis werden; der Schmetterling, die Pusteblume oder der verborgene orange Vogel, die mehr sind als das, was auf den ersten Blick sichtbar ist: Die Werke von Sandra Di Dio stellen das Unsichtbare in den Mittelpunkt – das, was der Augenblick offenbart, wenn man genau hinschaut. Ganz im Sinne von «Es liegt im Auge des Betrachters» oder «Geniesst den Augenblick». In den Arbeiten von Di Dio verschmilzt die Natur mit der Kunst, wie zum Beispiel der Walfisch, sanft und ruhig in seinem Element, oder die Farben der Flügel eines Schmetterlings, die fast zum Leben erwachen. Jede Arbeit trägt eine Einladung in sich, die Welt durch die Augen der Künstlerin neu zu entdecken.

Die Ausstellung bei Beck Maier wird zu einer visuellen Entdeckungsreise – ein Erlebnis, das weit über das blosse Betrachten hinausgeht. Die Werke von Sandra

Di Dio sind nicht nur ein Spiegel ihrer inneren Welt, sondern auch ein Appell, den Moment zu geniessen und die Schönheit im Detail zu finden. (mgt)