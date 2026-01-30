Immobilien
Kundgebung gegen Novartis-Abbau

  30.01.2026 Fricktal

Im November hatte Novartis angekündigt, über 700 Stellen in Stein abbauen zu wollen – gleichzeitig baut der Konzern Produktionskapazitäten in den USA aus. Wie die Gewerkschaften mitteilen, wollen dies die Beschäftigten nicht hinnehmen. Gemeinsam mit den Gewerkschaften Unia und Syna lancieren sie eine Petition, die den Erhalt der Arbeitsplätze und des Produktionsstandorts in Stein fordert. Am Samstag, 31. Januar, werden die Unterschriften anlässlich einer Kundgebung beim Novartis-Campus in Basel dem Unternehmen übergeben. (nfz)

