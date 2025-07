ÖKUMENISCHER WALDGOTTESDIENST IN GIPF-OBERFRICK

100 Personen, junge und ältere, Frauen und Männer trafen sich Ende Juni zum ökumenischen Waldgottesdienst im Geindel in Gipf-Oberfrick. Nachdem alle einen schattigen Platz gefunden hatten, stimmte der Jugendchor mit einem Lied in den Gottesdienst ein. Matthias Jäggi stellte das Thema des Gottesdienstes vor, «Menschen sind wie Bäume». Eine Körperübung lud die Mitfeierenden ein, sich vorzustellen ein Baum zu sein mit all seinen Teilen. Was können uns Wurzel, Stamm, Äste und Blätter, Früchte und Samen von Bäumen sagen? Mit meditativen Texten, unterbrochen von Liedern des Jugendchors und vom Solospiel der Geigerin, führten Matthias Jäggi und Martin Linzmeier durch die ansprechende Feier. Schon während des Gottesdienstes brannten an den Feuerstellen die Feuer, so dass nach dem Segen die Grillroste schnell mit Würstchen, Gemüsespiessen und anderen Köstlichkeiten belegt werden konnten. Viele blieben noch gerne an diesem schattigen Ort zum gemeinsamen Mittagessen. (mgt)