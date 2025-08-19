ÖKUMENISCHER SCHULSTARTGOTTESDIENST IN HORNUSSEN

Der Gottesdienst fand dieses Jahr bei angenehmen Temperaturen auf dem Kindergartenplatz in Hornussen statt. Umrahmt wurde die Feier von der Musikgesellschaft Hornussen. Gestaltet wurde sie von Pfarrer Volker Houba, Diakon Andreas Wieland und der Katechetin Sabine Wülser. Die Thematik: «Ich + Du = wir – wir + alle = gemeinsam» zog sich wie ein roter Faden mit passenden Liedern, Texten und Geschichten durch den Gottesdienst. Die beiden Kurzpredigten bezogen sich auf die zwei erzählten Geschichten. Paulus schrieb einen Brief an die Korinther und verglich das Zusammenleben mit dem Körper, der aus verschiedenen Körperteilen besteht. Alle, vom Kleinsten bis zum Grössten, sind mit ihren Gaben, Talenten und Fantasien für die Gemeinschaft in Familie und Schule wichtig. Erst gemeinsam sind wir alle stark. Ebenso anschaulich wurde die Geschichte «Die drei Kinder» von Leo Tolstoi» erzählt. Alle Kinder bekamen am Schluss einen Regenbogenfarbstift und «Smarties» als «Bhaltis», welches sie an die Vielfalt erinnern soll. Unter klangvollen Tönen der Musikgesellschaft Hornussen endete dieser eindrückliche Gottesdienst. (mgt)