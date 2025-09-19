Immobilien
Ökumenischer Bettags-Gottesdienst im Stadtpark

  19.09.2025 Rheinfelden

Am Sonntag, 21. September, um 10.30 Uhr, laden die drei Landeskirchen zum ökumenischen Bettagsgottesdienst in den Stadtpark Rheinfelden. Wenn das Wetter schön ist, wird der Gottesdienst dort im Freien gefeiert. Ansonsten bei schlechtem Wetter in der römisch-katholischen St. ...

