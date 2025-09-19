Ökumenischer Bettags-Gottesdienst im Stadtpark

Am Sonntag, 21. September, um 10.30 Uhr, laden die drei Landeskirchen zum ökumenischen Bettagsgottesdienst in den Stadtpark Rheinfelden. Wenn das Wetter schön ist, wird der Gottesdienst dort im Freien gefeiert. Ansonsten bei schlechtem Wetter in der römisch-katholischen St. ...

Am Sonntag, 21. September, um 10.30 Uhr, laden die drei Landeskirchen zum ökumenischen Bettagsgottesdienst in den Stadtpark Rheinfelden. Wenn das Wetter schön ist, wird der Gottesdienst dort im Freien gefeiert. Ansonsten bei schlechtem Wetter in der römisch-katholischen St. Josefskirche. Die Stadtmusik wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Der Gemeinderat wird ein Grusswort an die Gottesdienstgemeinde richten. Von kirchlicher Seite wirken Monika Lauper, Gemeindeleiterin (römischkatholisch), Pfarrer Peter Feenstra (christkatholisch) und Pfarrer Klaus-Christian Hirte (reformiert) mit. Anschliessend an den Gottesdienst sind alle ganz herzlich zu einem Apéro eingeladen. (mgt)