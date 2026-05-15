KulturWerk-Stadt Sulz öffnet die Türen

Am Sonntag, 17. Mai, ist Internationaler Museumstag. Aus diesem Anlass stehen von 9 bis 13 Uhr die Türen der KulturWerk-Stadt Sulz offen. Die Gelegenheit, den Strickerinnen beim Arbeiten auf den alten Dubied-Maschinen über die Schulter zu schauen, einen Blick in die originalgetreu ...

Am Sonntag, 17. Mai, ist Internationaler Museumstag. Aus diesem Anlass stehen von 9 bis 13 Uhr die Türen der KulturWerk-Stadt Sulz offen. Die Gelegenheit, den Strickerinnen beim Arbeiten auf den alten Dubied-Maschinen über die Schulter zu schauen, einen Blick in die originalgetreu eingerichtete Nagelschmiede zu werfen und über die Handfertigkeit der Nagler zu staunen.

Auch die Strickereiwerkstatt kann besichtigt werden: Hier werden die Strickmaschinen restauriert, revidiert und geflickt. (mgt)

Weitere Informationen auf der Homepage www.kulturwerk-stadt.ch