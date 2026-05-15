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KulturWerk-Stadt Sulz öffnet die Türen

  15.05.2026 Sulz

Am Sonntag, 17. Mai, ist Internationaler Museumstag. Aus diesem Anlass stehen von 9 bis 13 Uhr die Türen der KulturWerk-Stadt Sulz offen. Die Gelegenheit, den Strickerinnen beim Arbeiten auf den alten Dubied-Maschinen über die Schulter zu schauen, einen Blick in die originalgetreu ...

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