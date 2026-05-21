Kulturpreis für Nicole Bernegger

Mit den Kultur-, Sparten- und Förderpreisen des Kantons Basel-Landschaf t werden jährlich herausragende Leistungen im Bereich des zeitgenössischen Kunstschaffens sowie der Geisteswissenschaften honoriert. Der Regierungsrat hat Preise in den Sparten Musik und Choreografie/Tanz vergeben. Ausgezeichnet wurden die Sängerin Nicole Bernegger, der Saxofonist Alex Hendriksen, der Choreograf und Tänzer Muhammed Kaltuk und die Harfenistin Vera Schnider. Die Spartenpreise sind mit je 20 000 Franken dotiert. Nicole Bernegger gewann den Spartenpreis Musik. Sie ist im Fricktal aufgewachsen und lebt heute in Birsfelden. Sie begann bereits im Alter von 14 Jahren mit privatem Gesangsunterricht – der Startschuss für ihre musikalische Laufbahn. Einem breiten Publikum wurde sie 2013 durch ihre Teilnahme bei «The Voice of Switzerland» bekannt. Sie gewann die erste Staffel mit eindrücklicher Performance. Ausserdem erhielt sie einen Swiss Music Award und einen Prix Walo. (nfz)