Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kulturpreis für Nicole Bernegger

  21.05.2026 Fricktal, Basel

Mit den Kultur-, Sparten- und Förderpreisen des Kantons Basel-Landschaf t werden jährlich herausragende Leistungen im Bereich des zeitgenössischen Kunstschaffens sowie der Geisteswissenschaften honoriert. Der Regierungsrat hat Preise in den Sparten Musik und Choreografie/Tanz ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote