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Kultur und Geschichte hautnah

  19.06.2026 Rheinfelden
In der Kunstausstellung, links die Referentin Susanne Meier-Faust. Foto: zVg
In der Kunstausstellung, links die Referentin Susanne Meier-Faust. Foto: zVg

Kürzlich erlebte eine Gruppe von 16 Mitgliedern des Vereins «SeniorInnen für SeniorInnen Rheinfelden» (SfS-Rheinfelden) einen inspirierenden Ausflug in das benachbarte Badisch Rheinfelden. Ziel des Besuchs war das Haus Salmegg, das den Teilnehmern einen tiefen Einblick in die ...

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