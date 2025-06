Kultur ohne Ende

Das Magdener Kulturfest geht in die vierte Runde

Es ist wieder so weit: Der Magdener Kulturtag, dieses Jahr als Kulturfest, steht vor der Tür. Ein vielfältiges Programm unter dem Motto «Musik und Bewegung» sorgt morgen Samstag für Unterhaltung.

Charlotte Steffen

Diesen Samstag findet zum vierten Mal, nach einer zweijährigen Pause und vielen Monaten Vorbereitung, das Kulturfest in Magden statt. Unter dem Motto «Musik und Bewegung» hat das Organisationskomitee dieses Jahr rund 20 Acts aus Magden und näherer Umgebung zusammengetrommelt, um morgen am Samstag im Gemeindesaal ihr Erprobtes zum Besten zu geben. Das abwechslungsreiche und vor allem musikalische Programm umfasst unter anderem einen Beitrag von «Move in Arts», einer Tanz- und Musicalschule aus Liestal. Ebenso wenig entgehen lassen darf man sich – laut Jo Peeters und Roland Gschwind, zwei der Organisatoren, – das Abendprogramm: musikalische Darbietungen der Band «SanySaidap» und von Solokünstler Tom Bühler sind angekündigt. Das sei jedoch noch lange nicht alles. «Am Samstag sind insgesamt mindestes 150 Mitwirkende beteiligt und anwesend», erklärt Jo Peeters. Auch für diejenigen, denen das Zuschauen und Zuhören nicht ausreicht, gibt es interessante Programmpunkte. So wird es beispielsweise einen Line Dance-Workshop im Singsaal geben. «Das gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr», sagt Jo Peeters. Zusätzlich werden am Programm beteiligte und externe Vereine Informationsstände betreiben. Roland Gschwind meint: «Es ist eine perfekte Gelegenheit, um mit den Vertretern der einzelnen Vereine zu sprechen und sich vor Ort über diese zu informieren.» Das Fest beginnt um 16 Uhr auf dem Dorfplatz und wird mit Glockenspiel und Alphornbläsern eröffnet.