Kultur lässt Grenzen fliessen

Die grenzüberschreitenden Kulturtage finden vom 5. Juli bis 30. August statt

Die Laufenburger Kulturtage «Fliessende Grenzen» warten auch dieses Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Susanne Hörth

In Laufenburg schrieb Hermann Suter 1909 als Teil des Laufenburger Liedes: «Schütze Gott dich immer, kleine Stadt am Rhein, schütze Gott dich immer, Laufenburg am Rhein». Am 22. Juni jährt sich der Todestag des Komponisten, der bis zu seinem 15. Lebensjahr mit seinen Eltern in der Laufenburger Herrengasse wohnte, zum 100. Mal. Zu diesem Anlass haben das Museum Schiff und der Kulturausschuss beider Laufenburg ein kulturelles Angebot zusammengestellt. Zum Auftakt der 26. Kulturtage «Fliessende Grenzen» wird ganz im Sinne von «Suter klingt weiter» an den Komponisten erinnert. Ein Konzert zu seinen Ehren mit seinen Werken erklingt am 5. Juli um 16 Uhr im Schlössle (DE). Am gleichen Tag, bereits um 10 Uhr, findet unter anderem ein evangelischer Brückengottesdienst zum Suter-Jubiläum statt. Um 11.30 Uhr folgt ein thematischer Stadtrundgang.

Als Höhepunkt der Kulturtage kündigte Sonja Wunderlin vom Kulturausschuss den italienischen Liedermacher Pippo Polina an. Mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern und rockigen Songs zieht er sein Publikum immer wieder in den Bann. Gemeinsam mit dem «Palermo Acoustic Quintet» tritt er am 26. Juli um 19 Uhr in der Stadthalle auf. Die «Fliessenden Grenzen» sprechen jeweils auch Kinder an. Dieses Mal dürfen sie im neu gestalteten Garten des Rehmann-Museums zu Lehm und Naturmaterialien greifen und eigene Fantasiebauten gestalten. Erschaffen werden soll am 5. August von 14 bis 16 Uhr ein Labyrinth aus Türmen, Torbogen und Brücken.

Alles im Fluss

Über dem Wasser – auf der Laufenbrücke – erzählt Ferrucio Cainero vom Wasser. Sein Erzähltheater «Zwischen den Regentropfen» ermöglicht einen besonderen Blick auf dieses so wichtige Gut. Die Vorstellung findet am 9. August um 19 Uhr statt. Keine gesprochenen, dafür geschriebene Worte verwendet das Comedy-Duo «Ohne Rolf». Schweigend blättern sie auf der Stadthallen-Bühne am 22. August (20 Uhr) Plakate um. Auf diesen erzählen sie in kurzen Sätzen oder nur einzelnen Wörtern Geschichten, mal bissig, mal satirisch, dann auch wieder voll feinem Humor.

Am 23. August verwandelt sich die Kirche St. Johann in einen Konzertsaal: Das Ensemble Cantonale unter der Leitung von Christoph Huldi präsentiert Gesänge von der Gregorianik bis zur Moderne.

Bewegungsfreudige kommen am 29. August beim Tango-Workshop in der Halle 12 in Laufenburg DE auf ihre Kosten. Am Sonntag darauf lädt die Laufenbrücke zu einem Tango-Frühstück ein.

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