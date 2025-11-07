Immobilien
Kultur-Betriebsbeiträge bewilligt

  07.11.2025 Aargau

Der Regierungsrat hat verschiedenen Institutionen kantonale Betriebsbeiträge gemäss § 10 des Kulturgesetzes für die Jahre 2026–2029 zugesprochen. Dazu gehören die ARTA Bühne Aarau, das Capriccio Barockorchester, das Schweizer Kindermuseum, das Kurtheater Baden ...

