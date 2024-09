Kull holt Gold über 800 Meter

Der Möhliner gewinnt an U18-Leichtathletik-Schweizermeisterschaft

Der für den LC Basel startende Möhliner Ben Kull gewinnt in Lausanne die

Goldmedaille über 800 Meter und holt damit seinen ersten grossen Titel in einer noch jungen Karriere.

Zuerst galt es, am Samstag die Finalteilnahme zu sichern. In einem kontrollierten Vorlauf im Stade Olympique de la Pontaise in Lausanne konnte er sich mit dem dritten Platz direkt für den Final qualifizieren. Am Sonntag kurz vor 17 Uhr galt es dann ernst. Bereits vom Start weg setzte sich Matéo Wicht von der SA Bulle an die Spitze und konnte einen Maximalvorsprung von 20 Metern herauslaufen. Ben Kull liess sich davon nicht beeindrucken und lief sein eigenes Rennen. Er führte das Verfolgerfeld an und setzte sich 100 Meter vor Schluss von seinen Kontrahenten ab. 50 Meter vor dem Ziel überholte er den bis anhin Führenden und konnte sich mit einer Zeit von 1:55.84 als Sieger feiern lassen. Vor rund zwei Monaten, im Juli, startete Kull für die Schweiz in der Slowakei an der U18-Europameisterschaft über die 800 Meter (die NFZ berichtete). Nun holte er seinen ersten grossen Titel. Vor drei Jahren erst hatte er mit Leichtathletik begonnen und war dem LCB beigetreten. (mgt/nfz)