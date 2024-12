Kugel holen, Freude schenken

Ab Montag, 2. Dezember, können die Kugeln mit den Wünschen der Kinder von den Wunschbäumen im Atelier Qui und im Gemeindehaus geholt werden. Die verpackten Geschenke müssen bis spätestens 13. Dezember gleichenorts abgegeben werden

Ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum für jedes Kind, das sich dies wünscht. Das wollte Liane Seidler und schritt zur Tat. Unter dem Motto «Frick schenkt vom Dorf fürs Dorf» lancierte die Unternehmerin im Dezember 2022 eine Solidaritäts-Aktion für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. 30 «Weihnachtskugeln» mit anonymisierten Wünschen der Kinder wurden im ersten Jahr vom sozialen Dienst verteilt. Alle Wünsche wurden erfüllt. Die Wunschbaum-Aktion kam so gut an, dass sie im 2023 nicht nur wiederholt, sondern ausgebaut wurde: Die Caritas kam hinzu und es wurden 90 Kinder beschenkt. Jetzt geht die Fricker Wunschbaum-Aktion in die dritte Runde. Und wieder wird der Kreis der Teilnehmenden erweitert – mit der Caritas und dem sozialen Dienst der Nachbargemeinde Gipf-Oberfrick. Für Initiantin Liane Seidler eine grosse Freude: «Wir freuen uns sehr über den Zuwachs und die Tatsache, noch mehr Kinder zu erreichen.» (sir)