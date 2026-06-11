Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Köstliche Landschaft

  11.06.2026 Laufenburg
Die Gruppe präsentiert stolz ihr Kochwerk aus Wildpflanzen. Fotos: Andrea Worthmann
Die Gruppe präsentiert stolz ihr Kochwerk aus Wildpflanzen. Fotos: Andrea Worthmann

Rehmann-Museum: leckeres Buffet mit Wildpflanzen

Mit dem Projekt «Lebensraum Skulpturengarten» soll beim Rehmann-Museum ein wertvoller Naturgarten entstehen. Am Wochenende fand eine Exkursion mit der Naturärztin und Pflanzenkennerin Sonja Wunderlin statt. Am Ende gab es ein ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote