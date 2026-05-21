KRÄUTERSPAZIERGANG DER NACHBARSCHAFTSHILFE

14 Mitglieder der Nachbarschaftshilfe «Wir-gemeinsam» trafen sich kürzlich mit der Naturheilpraktikerin Sonja Wunderlin bei der alten Holzbrücke zu einem Kräuterspaziergang. Nach einer kurzen Einführung machte sich die interessierte Schar dem Rheinweg entlang auf die ...

14 Mitglieder der Nachbarschaftshilfe «Wir-gemeinsam» trafen sich kürzlich mit der Naturheilpraktikerin Sonja Wunderlin bei der alten Holzbrücke zu einem Kräuterspaziergang. Nach einer kurzen Einführung machte sich die interessierte Schar dem Rheinweg entlang auf die Suche nach essbaren Pflanzen. Das Angebot war so vielfältig, dass die kleine Gruppe nur sehr gemächlich vorwärtskam. Neben den altbekannten Heilpflanzen wie Holunder und Lindenbaum wurden Blüten, Blätter und Wurzeln von sogenannten «Unkräutern» besprochen und auch verkostet. Höhepunkt nach einer zweistündigen Intensivlektion war ein von der Kräuterexpertin vorbereiteter Apéro. (mgt)