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KRÄUTERSPAZIERGANG DER NACHBARSCHAFTSHILFE

  21.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

14 Mitglieder der Nachbarschaftshilfe «Wir-gemeinsam» trafen sich kürzlich mit der Naturheilpraktikerin Sonja Wunderlin bei der alten Holzbrücke zu einem Kräuterspaziergang. Nach einer kurzen Einführung machte sich die interessierte Schar dem Rheinweg entlang auf die ...

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