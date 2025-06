Krönender Projektabschluss mit Höchstnote

Die Freaktal Singer holten mit ihrem überzeugenden Auftritt die Höchstnote 6 am Aargauischen Gesangsfest in Sins Ende Mai. Mit vier Liedern aus völlig gegensätzlichen Stilrichtungen hatten sie die Experten zu ...

Die Freaktal Singer holten mit ihrem überzeugenden Auftritt die Höchstnote 6 am Aargauischen Gesangsfest in Sins Ende Mai. Mit vier Liedern aus völlig gegensätzlichen Stilrichtungen hatten sie die Experten zu diesem exzellenten Urteil bewogen. Damit fand das erste Projekt des Jahres 2025 einen verdienten krönenden Abschluss.

Voller Vorfreude auf ein überaus abwechslungsreiches musikalisches Programm hatten 27 Sängerinnen und Sänger aus dem Fricktal und der näheren Umgebung das Projekthalbjahr im Januar 2025 in A ngriff genommen. Unterstützt wurden sie durch Rahel Buser und Tatiana Borova am Klavier und Romeo Erhard am Cajon und an weiteren Rhythmusinstrumenten. Von jazzigen und swingenden Klängen, über Popsongs, Gospels, internationalen Traditionsliedern bis hin zu Country- und Musicalsongs waren im geplanten Repertoire fast alle Stilrichtungen vertreten, die die Chormusik herzugeben vermag. Für jeden Geschmack war etwas dabei.

In den vorhergehenden Wochen und Monaten schaffte es Arthur Buck, der Dirigent der Freaktal Singers, mit seiner mitreissenden und professionellen Leitung, aus den anfänglich notenfixierten Klängen der einzelnen Sänger und Sängerinnen ein Ensemble entstehen zu lassen, das leidenschaftlich und harmonisch einem gemeinsamen Groove folgt. Am 17. und 23. Mai präsentierte der Chor sein Können in der Stanzerei in Baden bzw. im Kulturellen Saal in Eiken einem zahlreich anwesenden Publikum. Mit einem abwechslungsreichen und musikalisch hoch stehenden Programm begeisterten die Freaktal Singers die Zuschauer. (mgt)

Einladung an neue Sänger und Sängerinnen

Am Dienstag, 26. August, werden die Freaktal Singers mit der Präsentation und den Erläuterungen zum neuen musikalischen Programm in ein neues Projekt starten, welches dem Publikum im Dezember präsentiert wird. Neue Sängerinnen und ganz besonders neue Sänger sind dabei hoch willkommen. Die Proben finden ab 9. September jeden Dienstagabend von 19.30 bis 22 Uhr in der Aula des Schulhauses Ebnet in Frick statt. Weitere Informationen und zahlreiche Videos vergangener Auftritte sind unter www.freaktal-singers.ch zufinden.