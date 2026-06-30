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Kritisch gegenüber der EU

  30.06.2026 Fricktal
Alt-Nationalrat Adrian Amstutz und Monika Hottinger, Präsidentin EDU Bezirk Rheinfelden. Foto: zVg
Alt-Nationalrat Adrian Amstutz und Monika Hottinger, Präsidentin EDU Bezirk Rheinfelden. Foto: zVg

Adrian Amstutz bei der EDU

Die EDU Bezirksparteien Rheinfelden und Laufenburg luden kürzlich zu einem öffentlichen Vortrag zu den Rahmenverträgen zwischen der Schweiz und der EU nach Rheinfelden ein. Zahlreiche politisch interessierte Gäste folgten den Ausführungen von ...

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