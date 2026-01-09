Immobilien
Kritik nach Kursausfall

  09.01.2026 Brennpunkt
Ein Fricktaler kritisiert die Postauto AG. Das Unternehmen reagiert auf die Kritik. Foto: Susanne Hörth
Ein Fricktaler kritisiert die Postauto AG. Das Unternehmen reagiert auf die Kritik. Foto: Susanne Hörth

Wird bei der Wartung der Fahrzeugflotte gespart? Gibt es Sicherheitsmängel? Nach Kursausfall fordert ein Fricktaler von der Postauto AG Transparenz.

Susanne Hörth

«Wer am 5. Januar 2026 die Linie 137 in Richtung Brugg nehmen wollte, wurde enttäuscht. Der ...

