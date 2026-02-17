Immobilien
Viel Witziges am Schnitzelbankabend in den Rheinfelder Gaststätten

  17.02.2026 Rheinfelden
CHAIpirinhas. Foto: Edi Strub
CHAIpirinhas. Foto: Edi Strub

Wie jedes Jahr zu Beginn der Fasnacht zogen Cliquen, Tambouren und Guggenmusiken am Freitag durch die Altstadt und präsentierten ihre Schnitzelbänke und musikalischen Fasnachts-Kreationen. Die Lokale waren gut besetzt, es gab viel zu lachen und zu applaudieren. 

Edi ...

