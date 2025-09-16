Krippen im September

Der diesjährige Chorausflug führte die Silver Singers Fricktal in die Krippen-Welt in Stein am Rhein. Fasziniert wurden die Weihnachtskrippen aus aller Welt bestaunt, von Krippen aus dem Dschungel des Amazonas über solche aus Peru, Afrika, Asien bis zu den bekannteren aus Europa. ...

Der diesjährige Chorausflug führte die Silver Singers Fricktal in die Krippen-Welt in Stein am Rhein. Fasziniert wurden die Weihnachtskrippen aus aller Welt bestaunt, von Krippen aus dem Dschungel des Amazonas über solche aus Peru, Afrika, Asien bis zu den bekannteren aus Europa. Gefertigt waren sie aus den verschiedensten Materialien: Ton, Holz, Maisblätter, Elfenbein, Papiermaché, Zinn und Staniol. Auch ein gutes Mittagessen gab es. Zufrieden ging es auf den Heimweg, zuerst singend, dann plaudernd oder schlafend. (mgt)