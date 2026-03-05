Kreislaufwirtschaft als Chance

Beim Frauennetzwerktreffen der GLP Aargau in Lenzburg stand ein zentrales Zukunftsthema im Fokus: Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Wirtschaften. Rund um ein Inputreferat von Monika Saleh, Technologie- und Innovationsexpertin beim Hightech Zentrum Aargau, diskutierten die anwesenden Frauen ...

Beim Frauennetzwerktreffen der GLP Aargau in Lenzburg stand ein zentrales Zukunftsthema im Fokus: Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Wirtschaften. Rund um ein Inputreferat von Monika Saleh, Technologie- und Innovationsexpertin beim Hightech Zentrum Aargau, diskutierten die anwesenden Frauen konkrete Lösungsansätze für eine ressourcenschonende Schweiz.

Monika Saleh zeigte, dass Kreislaufwirtschaft weit über Recycling hinausgeht. Es geht um einen grundlegenden Wandel zu Systemen, in denen Produkte länger genutzt, repariert, wiederverwendet, aufbereitet und intelligent weiterentwickelt werden können. (mgt/nfz)