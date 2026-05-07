Kreativmarkt geht in die fünfte Runde

Am Wochenende auf dem Kurbrunnen-Areal

Es ist wieder soweit: Der beliebte Kreativmarkt in Rheinfelden geht am kommenden Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, in die fünfte Runde und verwandelt das idyllische Kurbrunnen-Areal im Innen- und Aussenbereich erneut in ein buntes Paradies für Kunst- und Handwerksliebhaber. Mehr als 95 kreative Köpfe präsentieren dort ihre mit viel Liebe zum Detail gefertigten Unikate. Das Angebot ist so vielfältig wie die Aussteller selbst: Von handgemachtem Schmuck, Taschen und Keramik über Seifen und Kinderkleidung bis hin zu feinen Köstlichkeiten wie Konfitüren, Ölen und Schokolade – hier gibt es jede Menge zu entdecken. Viele Highlights warten auf die Besucher: Die Konfi-Weltmeisterin stellt ihre neuesten Kreationen vor, und auch die Hundehilfe Ungarn ist mit dabei. Passend zum Muttertag dürfen Kinder vor Ort sogar selbst kreativ werden und Lebkuchenherzen verzieren, die anschliessend liebevoll verpackt werden. Wer gerne zuschaut, sollte sich das Showbrennen mit der Lichtenberg-Technik nicht entgehen lassen – ein spannender Einblick in eine aussergewöhnliche Kunstform. Das gesamte Areal ist barrierefrei zugänglich, der Eintritt ist kostenlos und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. «Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie», sagen die beiden Organisatoren Dani Kummli und Flo Schreiber. (mgt)

Marktzeiten sind am Samstag, 9. Mai, und Sonntag, 10. Mai, von 10 bis 17 Uhr.