Kreatives Spiel mit der Schwerkraft

«Apollo 37» sorgte für gute Unterhaltung

Die Wölflinswiler Turnshow begeisterte auf und neben der Bühne mit viel Herzblut und Liebe zum Detail.

Die turnenden Vereine von Wölflinswil zeigten vom 12. bis 20. Januar an sechs Vorstellungen ihr Können vor restlos ausverkauften Rängen. Unter dem Motto «Apollo 37» startete das sportliche Space Shuttle nach intensiven Trainings und aufwändigen Dekorationsarbeiten in ein Turniversum bester Unterhaltung. Bereits beim Eintritt wähnte man sich in einer echten Rakete und wurde in der Halle mit einem eindrücklichen, handgemalten Ausblick auf unseren Planeten belohnt. Ein abwechslungsreiches Programm mit 19 Nummern – von den kleinsten Weltraumsternchen bis hin zu den erfahrensten Raumfahrern – sorgte für begeisterten Applaus und jede Menge Zugaben.

Die Darbietungen knüpften an das hohe turnerische Niveau vergangener Shows an. Scheinbar mühelose Kraftelemente an Barren, Ringen oder Reck, akrobatisch hochstehendes Storytelling im Avatar-Stil sowie dynamische und mitreissende Tanzkunst sorgten für sportlich-schöne Gänsehautmomente. Beim Astronautentraining mit Leitern zeigte sich einmal mehr, wie Wölflinswil einfache Gegenstände einfallsreich in Turngeräte verwandelt und damit spielerisch die Schwerkraft aushebelt. Die eingesetzte Licht- und Videotechnik untermalte das anspruchsvolle Programm originell und harmonisch. Das obligate Training der Lachmuskeln des mitfiebernden Publikums und das Necken des geliebten Nachbardorfes durften natürlich auch nicht fehlen. So vergingen drei Stunden in Lichtgeschwindigkeit und schüren die Vorfreude auf die näch ste Turnshow im Januar 2026. (mgt)