Kreativ-Markt geht in die dritte Runde

Am Wochenende des 4. und 5. Mai zeigen mehr als 95 Aussteller aus der Region ihre mit viel Liebe zum Detail gefertigten Objekte. Der ganze Innen- und Aussenbereich des Kurbrunnenareals in Rheinfelden wird zum Kunsthandwerksmarkt, an dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Die Organisatoren Dani Kummli und Flo Schreiber durften aus knapp 350 Anmeldungen auswählen, wobei oberste Priorität immer das Selbstgemachte ist. Die Besucher erwartet eine Bonbonwerkstatt, eine Schokoladenmanufaktur, Keramik, Gartendeko, Konfis, Öle, Taschen, Kleider, Schmuck, Seifen und vieles mehr. Alles durch die Aussteller zu 100 Prozent selbst hergestellt. Workshops und ein w u nderbares Musikprog ramm runden das Ganze ab.

Die Abwechslung ist den Organisatoren wichtig, darum sind mehr als die Hälfte der Aussteller auch in diesem Jahr wieder neu dabei. Der Kreativ-Markt Rheinfelden ist einer der grössten Kunsthandwerkermärkte der Schweiz. Der Eintritt ist frei, das Kurbrunnenareal komplett barrierefrei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. (mgt)

Marktzeiten: Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. www.kreativmarkt-rheinfelden.com