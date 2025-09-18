Kreativ18.09.2025 Möhlin
Die Frauen des christkatholischen Frauenvereins Möhlin waren letzten Freitag kreativ. Im Frauen-Treff am Abend wurde mit viel Freude geknüpft, gegossen, gebastelt oder in der Küche hantiert. Die Ergebnisse dieses Abends können dann an Allerheiligen am Bazartisch in der Kaffeestube erworben werden. (mgt)
